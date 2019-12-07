Московское «Динамо» обыграло «Сахалин» в женской волейбольной Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» одержали четвёртую победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. В домашнем матче восьмого тура соревнований бело-голубые нанесли поражение «Сахалину» из Южно-Сахалинска со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

«Динамо» после восьмого тура сохранит шестое место, так как в активе «Сахалина» пять побед и клуб из Южно-Сахалинска занимает пятое место.

В матче 9-го тура «Динамо» 13 декабря на своей площадке примет саратовский «Протон». Соперники встречались в первом туре, и тогда победу со счетом 3:2 праздновали саратовские волейболистки.

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Восьмой тур

«Динамо» (Москва) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).