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Московское «Динамо» обыграло «Сахалин» в женской волейбольной Суперлиге

Московское «Динамо» обыграло «Сахалин» в женской волейбольной Суперлиге
Другие / Волейбол 0

Волейболистки московского «Динамо» одержали четвёртую победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. В домашнем матче восьмого тура соревнований бело-голубые нанесли поражение «Сахалину» из Южно-Сахалинска со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

«Динамо» после восьмого тура сохранит шестое место, так как в активе «Сахалина» пять побед и клуб из Южно-Сахалинска занимает пятое место.

В матче 9-го тура «Динамо» 13 декабря на своей площадке примет саратовский «Протон». Соперники встречались в первом туре, и тогда победу со счетом 3:2 праздновали саратовские волейболистки.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига
Восьмой тур

«Динамо» (Москва) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

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