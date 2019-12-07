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Российский фигурист Игнатов — третий на турнире Golden Spin в Загребе

Российский фигурист Игнатов — третий на турнире Golden Spin в Загребе
Другие / Фигурное катание 0

Американский фигурист Джейсон Браун занял первое место в на турнире серии «Челленджер» Golden Spin. Соревнования прошли в Загребе, Хорватия.

Вторым стал представитель Грузии Морис Квителашвили. Призовую тройку замкнул россиянин Макар Игнатов.

Представитель России Артур Динаелян стал четвёртым, отстав от лидера более чем на 14 очков.

Фигурное катание. Челленджер. Golden Spin. Загреб, Хорватия
Мужчины.

1. Джейсон Браун (США) — 242,39 балла
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,65
3. Макар Игнатов (Россия) — 229,22

4. Артур Даниелян (Россия) — 227,41.

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