Фигуристы Мозалёв и Самсонов — призёры юниорского финала Гран-при

Российские фигуристы Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов стали призёрами финала Гран-при среди юниоров в мужском одиночном катании. Победу в соревнованиях одержал японец Сун Сато, чей прокат произвольной программы не остался бы незамеченным и среди взрослых.

Мозалёв и Самсонов справились со своими программами, включавшими как четверные прыжки, так и тройной аксель. А вот третий российский участник финала Гран-при, Пётр Гуменник, выступил не столь успешно, став в итоге пятым.

Фигурное катание. Финал Гран-при среди юниоров. Турин, Италия

Юноши

1. Сун Сато (Япония) – 255,11.

2. Андрей Мозалёв (Россия) – 241,48.

3. Даниил Самсонов (Россия) – 230,19.

4. Юма Кагияма (Япония) – 227,09.

5. Пётр Гуменник (Россия) – 212,62.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 195,66.