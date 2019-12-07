Фигуристы Мозалёв и Самсонов — призёры юниорского финала Гран-при

Российские фигуристы Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов стали призёрами финала Гран-при среди юниоров в мужском одиночном катании. Победу в соревнованиях одержал японец Сун Сато, чей прокат произвольной программы не остался бы незамеченным и среди взрослых.
Мозалёв и Самсонов справились со своими программами, включавшими как четверные прыжки, так и тройной аксель. А вот третий российский участник финала Гран-при, Пётр Гуменник, выступил не столь успешно, став в итоге пятым.
Фигурное катание. Финал Гран-при среди юниоров. Турин, Италия
Юноши
1. Сун Сато (Япония) – 255,11.
2. Андрей Мозалёв (Россия) – 241,48.
3. Даниил Самсонов (Россия) – 230,19.
4. Юма Кагияма (Япония) – 227,09.
5. Пётр Гуменник (Россия) – 212,62.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 195,66.
- 7 декабря 2019
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