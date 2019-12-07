Участники саммита МОК выступили за справедливость санкций ВАДА к России

Участники саммита Международного олимпийского комитета (МОК) обсудили вопросы будущего заседания исполкома ВАДА, осудив тех, кто несёт ответственность за манипулирование данными Московской лаборатории.

«Саммит обсудил предстоящее заседание исполкома ВАДА. На этой части саммита не присутствовал президент ОКР Станислав Поздняков.

Участники дискуссии решительно осудили тех, кто несет ответственность за манипулирование данными Московской лаборатории до того, как они были переданы ВАДА в январе 2019 года.

Было решено, что это является нападением на спорт и что эти действия должны привести к самым жёстким санкциям к виновным. Участники саммита подчеркнули, что в конечном итоге должно быть обеспечено полное правосудие, чтобы виновные могли быть должным образом наказаны, а невиновное новое поколение чистых российских спортсменов полностью защищено от подозрений.

В то же время участники саммита с нетерпением ожидают разъяснений относительно осуществления возможных санкций», — говорится в пресс-релизе саммита МОК.