Российские пловцы обновили рекорд Европы в смешанной кролевой эстафете

Российские пловцы завоевали две золотые медали в четвёртый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго (Великобритания). Олег Костин победил на дистанции 50 м баттерфляем.
Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Арина Суркова и Мария Каменева первенствовали в смешанной эстафете вольным стилем 4х50 м, установив новый рекорд Европы — 1.28,31. Предыдущее лучшее достижение (1.28,39) было установлено сборной Нидерландов 16 декабря 2017 года.
Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Олег Костин (Россия) – 22,23.
2. Себастьян Сабо (Венгрия) – 22,35.
3. Уемсицан Гюреш (Турция) – 22,38…
7. Александр Попков (Россия) – 22,59.
Смешанная эстафета 4х50 м. Вольный стиль
1. Россия – 1.28,31.
2. Великобритания – 1.28,64.
3. Франция – 1.28,86.
- 7 декабря 2019
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