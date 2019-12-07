Гунина проиграла Дрованалли на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако

В Монако сыграны партии четвёртого тура второго этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами проиграла представительнице Индии Харике Дронавалли.



Россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру из Индии не сумели выявить победительницу. Также вничью завершились матчи Пиа Крамлинг (Швеция) — Нана Дзагнидзе (Грузия), Александра Горячкина (Россия) — Элизабет Петц (Германия), Мария Музычук (Украина) — Чжао Сюэ (Китай).



После пяти туров лидирует Конеру, набравшая 3,5 очка. По 3 очка в активе Дзагнидзе, Крамлинг, Дронавалли, Костенюк и Горячкиной, далее идут Анна и Мария Музычук и Чжао Сюэ (все — по 2,5 очка), Лагно (2), Гунина и Петц (обе — по 1).



В третьем туре сыграют Дзагнидзе — Лагно, Костенюк — Конеру, Чжао Сюэ — Анна Музычук, Дронавалли — Мария Музычук, Петц — Гунина, Крамлинг — Горячкина.