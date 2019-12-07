Степанова и Букин: с оценками надо разобраться — такого никогда не получали

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свое выступление в произвольном танце в финале Гран-при. Судьи оценили прокат россиян в 123,74 балла, что на 1,68 балла ниже их личного рекорда.

«Очень хорошие ощущения от проката, тёплый зал, как будто русский. Нас фантастически поддерживали. Одно удовольствие было кататься.Ритм-танец однозначно показали в полной мере от начала до конца. А эта программа вызвала смешанные чувства, ехали легко. Например, на Гран-при в Лас-Вегасе мы устали, а здесь наслаждались прокатом. С оценками надо разобраться. Пока непонятно, такого никогда не получали. Самим интересно», — приводит слова Степановой Sport24.

«Мы пока только мельком видели судейский протокол. Не понимаем, что у нас с уровнями», — добавил Букин.

Степанова и Букин стали пятыми в произвольном танце и четвёртыми по сумме двух программ.