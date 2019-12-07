Трусова впервые исполнила четверной флип на соревнованиях
Российкая фигуристка Александра Трусова впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Ранее спортсменка не включала его в свои выступления на официальных соревнованиях.
Однако чисто исполненных четверных прыжков в программе оказалось только три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Вместо четверного сальхова у Александры получился только двойной прыжок, а со второго четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, она упала. За свой прокат Трусова получила 161,73, что почти на 5 баллов ниже принадлежащего ей рекорда мира.
Трусова была пятой перед произвольной программой и вышла на лёд ранее своих подруг по команде. Впереди — выступления Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Алины Загитовой.
Фигурное катание. Трусова прыгнула четверной флип, но уступила Щербаковой! LIVE
Четыре россиянки сражаются друг с другом в финале Гран-при по фигурному катанию. Кто же останется вне пьедестала?
- 7 декабря 2019
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