Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла финал серии Гран-при в Турине (Италия), обновив рекорд мира по сумме двух программ — 247,59 балла. Косторная блестяще исполнила программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом.

Анна Щербакова выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала.

Александра Трусова впервые исполнила в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Вместо четверного сальхова у Александры получился только двойной прыжок, а со второго четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, она упала.

Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.

Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сделала неудачную попытку исполнить четверной сальхов

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Женщины

1. Алёна Косторная (Россия) – 247,59.

2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92

3. Александра Трусова (Россия) – 233,18.

4. Рика Кихира (Япония) – 216,47.

5. Бради Теннелл (США) – 212,18.

6. Алина Загитова (Россия) – 205,23.