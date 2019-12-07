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Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при в Турине

Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при в Турине
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла финал серии Гран-при в Турине (Италия), обновив рекорд мира по сумме двух программ — 247,59 балла. Косторная блестяще исполнила программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом.

Анна Щербакова выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала.

Александра Трусова впервые исполнила в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Вместо четверного сальхова у Александры получился только двойной прыжок, а со второго четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, она упала.

Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.

Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сделала неудачную попытку исполнить четверной сальхов

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Женщины

1. Алёна Косторная (Россия) – 247,59.
2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92
3. Александра Трусова (Россия) – 233,18.
4. Рика Кихира (Япония) – 216,47.
5. Бради Теннелл (США) – 212,18.
6. Алина Загитова (Россия) – 205,23.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. Финал, Турин, Италия
Женщины. Произвольная программа
07 декабря 2019, суббота. 22:55 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Россия
247.59
2
Анна Щербакова
Россия
240.92
3
Александра Трусова
Россия
233.18
Такой битвы в фигурном катании ещё не было. И выиграла её Алёна Косторная
Четыре россиянки сражались друг с другом в финале Гран-при. Вне пьедестала осталась самая титулованная.
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