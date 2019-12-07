Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла финал серии Гран-при в Турине (Италия), обновив рекорд мира по сумме двух программ — 247,59 балла. Косторная блестяще исполнила программу с двумя акселями 3,5 оборота, один из которых — в каскаде с тройным тулупом.
Анна Щербакова выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала.
Александра Трусова впервые исполнила в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Вместо четверного сальхова у Александры получился только двойной прыжок, а со второго четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, она упала.
Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.
Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сделала неудачную попытку исполнить четверной сальхов
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Женщины
1. Алёна Косторная (Россия) – 247,59.
2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92
3. Александра Трусова (Россия) – 233,18.
4. Рика Кихира (Япония) – 216,47.
5. Бради Теннелл (США) – 212,18.
6. Алина Загитова (Россия) – 205,23.
- 8 декабря 2019
-
00:41
-
00:23
-
00:18
- 7 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:30
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:52
-
22:40
-
22:24
-
21:49
-
21:26
-
21:05
-
20:18
-
19:48
-
19:38
-
19:28
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:45
-
18:23
-
18:07
-
18:00
-
17:40
-
17:33
-
16:58
-
16:20
-
15:54
-
15:36
-
15:01
-
14:59
-
14:35