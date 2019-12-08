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Щербакова: недовольна, что четверной флип не получился, но буду пробовать ещё

Щербакова: недовольна, что четверной флип не получился, но буду пробовать ещё
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в финале Гран-при, который проходит в Турине, Италия. Набрав 240,92 балла, она заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Алёне Косторной. Бронзовая медаль досталась ещё одной российской фигуристке Александре Трусовой.

«Недовольна, что флип (четверной. — Прим. «Чемпионата») не получился, но буду пробовать его ещё. Рада, что смогла собраться. В том году также было с лутцами — я прыгала их на тренировках, а в прокатах не всегда получалось. Сейчас вылезла небольшая ошибочка, чуть не хватило ощущения.

Тренирую старшие четверные лутц и флип, потому что они мне легче даются. Тулуп не забываем тоже, тренируем его на удочке — пока нет необходимости вставлять его, но забывать не будем, однажды тоже добавим», — цитирует Щербакову ТАСС.

Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при в Турине
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