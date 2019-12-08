Трусова рассказала, когда выучит четверной риттбергер

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе в финале Гран-при в Турине, принесшее ей бронзовую медаль соревнований.
Трусова впервые исполнила в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в программе оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Вместо четверного сальхова у Александры получился только двойной прыжок («бабочка»), а со второго четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, она упала. За прокат Александра получила161,73 балла, что почти на 5 баллов меньше принадлежащего ей мирового рекорда.
«Очень плохо откатала. Сделала бабочку и упала. Рада, что сделала флип. На сальхове поторопилась. Если бы тулуп был первым элементом, я бы его сделала. Но не хватило сил. На тренировках делаю пять четверных в программе. Вообще, я делаю всё на занятиях чаще и чище. Аксель не вставляла, потому что у меня и так пять четверных (смеётся).
Хочу прыгать все четверные. Попробую учить риттбергер в конце сезона. Сейчас буду работать с тем, что есть», — приводит слова Трусовой Sport24.
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