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Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в основном раунде ЧМ

Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в основном раунде ЧМ
Другие / Гандбол 0

В первом матче основного раунда чемпионата мира по гандболу женская сборная России взяла верх над командой Румынии со счётом 27:18. Турнир проходит в Японии.

В составе россиянок самыми результативными игроками стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, которые записали в актив по пять голов. Три мяча забила вратарь российской команды Анна Седойкина.

Напомним, соперниками сборной России на основном этапе чемпионата мира помимо Румынии являются команды Испании и Черногории. 10 декабря россиянки сыграют с Черногорией, 11-го — с Испанией.

На основном групповом этапе учитываются результаты личных встреч из предварительного раунда.

Гандбол. Чемпионат мира. Япония
Женщины. Основной раунд

Румыния — Россия — 18:27 (10:10)

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