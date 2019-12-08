Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в основном раунде ЧМ

В первом матче основного раунда чемпионата мира по гандболу женская сборная России взяла верх над командой Румынии со счётом 27:18. Турнир проходит в Японии.

В составе россиянок самыми результативными игроками стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, которые записали в актив по пять голов. Три мяча забила вратарь российской команды Анна Седойкина.

Напомним, соперниками сборной России на основном этапе чемпионата мира помимо Румынии являются команды Испании и Черногории. 10 декабря россиянки сыграют с Черногорией, 11-го — с Испанией.

На основном групповом этапе учитываются результаты личных встреч из предварительного раунда.

Гандбол. Чемпионат мира. Япония

Женщины. Основной раунд

Румыния — Россия — 18:27 (10:10)