Число обращений информаторов в РУСАДА за год выросло в 2 раза

Информаторы стали чаще обращаться в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), за год число звонков увеличилось в 2 раза, сообщила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая. По её словам, это свидетельствует о возросшем доверии к работе службы.



«Количество сообщений на нашу горячую линию растет. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось больше чем в два раза. Но я хорошо знаю историю нашей страны и понимаю, что любую хорошую идею можно извратить и она может превратиться в нечто омерзительное, что люди до сих пор вспоминают это с ужасом и боятся возвращения тех мрачных сталинских времен, когда по ложным доносам арестовывали и казнили невиновных.



Мы понимаем, что люди, обращающиеся к нам, могут руководствоваться разными мотивами. Кто-то действует из благих побуждений, а кто-то, наоборот, сводит грязные счеты. Наши сотрудники прекрасно понимают, что этот канал может использоваться в недобросовестных целях. И если в результате расследования заявления о якобы имеющихся фактах нарушений антидопинговых правил не подтверждаются, то дело может быть заведено уже в отношении того человека, который предоставил нам заведомо ложную информацию.



Возросшее количество обращений информаторов, на мой взгляд, свидетельствует о возросшем доверии к РУСАДА. Значит, люди верят, что нарушители антидопинговых правил обязательно будут наказаны. Замечу, что самое большое количество сообщений посвящено тому, что спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, будучи дисквалифицированными. Таких случаев, к сожалению, много. Они выступают на турнирах в других регионах либо в смежных видах спорта. Бывают, правда, единичные случаи, когда спортсмены заявляются на соревнования под чужими фамилиями.



Если осведомителем становится человек, ранее нарушивший антидопинговые правила, он таким образом получает возможность снизить себе срок наказания. Есть соответствующая статья в кодексе, которая называется „Существенное содействие“, — приводит слова Пахноцкой ТАСС.