Устюгов сообщил, что заменит Мальцева в лыжной эстафете в Лиллехаммере

Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что будет участвовать в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере вместо партнёра по команде Артёма Мальцева.



«Позавчера норвежская рыба была очень вкусная на ужин, и мой белый друг был со мной всю ночь рядышком. Поэтому я не стартую», — сказал Мальцев в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».

«Вместо Артёма бегу сегодня я», — отметил Устюгов.

Мальцев был заявлен на последний этап и должен был выступать в эстафете во второй команде вместе с Иваном Якимушкиным, Евгением Беловым и Ильёй Порошкиным. Соревнования начнутся в 13:45 мск.

Ранее на этапе в Лиллехаммере россиянин Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне.



На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) сборная России завоевала одну медаль. В классической гонке с раздельным стартом на 10 километров у женщин обладательницей бронзовой награды стала Наталья Непряева.