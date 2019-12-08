Устюгов сообщил, что заменит Мальцева в лыжной эстафете в Лиллехаммере

Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что будет участвовать в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере вместо партнёра по команде Артёма Мальцева.
«Позавчера норвежская рыба была очень вкусная на ужин, и мой белый друг был со мной всю ночь рядышком. Поэтому я не стартую», — сказал Мальцев в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».
«Вместо Артёма бегу сегодня я», — отметил Устюгов.
Мальцев был заявлен на последний этап и должен был выступать в эстафете во второй команде вместе с Иваном Якимушкиным, Евгением Беловым и Ильёй Порошкиным. Соревнования начнутся в 13:45 мск.
Ранее на этапе в Лиллехаммере россиянин Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне.
На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) сборная России завоевала одну медаль. В классической гонке с раздельным стартом на 10 километров у женщин обладательницей бронзовой награды стала Наталья Непряева.
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