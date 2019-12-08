Мужская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на 5000 м на КМ в Шанхае

Российские шорт-трекисты Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семён Елистратов и Виктор Ан завоевали золото в эстафете на 5000 м на этапе Кубка мира в Шанхае, Китай. В финале россияне преодолели дистанцию за 7 минут 05,316 секунды.

Второй стала Венгрия (7.05,452). Призовую тройку замкнула Южная Корея (7.05,704).

У женщин на дистанции 500 метров у женщин победила китаянка Фань Кэсинь. Россиянка Евгения Захарова выбыла в полуфинале, Эмина Малагич и Софья Бойцова — в квалификации.

Ранее Елистратов был дисквалифицирован в финальном забеге на 1000 м. Он финишировал третьим, но столкнулся с корейцем Пак Чжи Воном, после чего был наказан. Последнему в итоге присвоили бронзовую медаль.

Следующий этап Кубка мира состоится в Дрездене (Германия).