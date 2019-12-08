Бутырская: тройной аксель Косторная щёлкает как семечки

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская осталась довольна выступлением россиянки Алёны Косторной в финале Гран-при. В Турине 16-летняя спортсменка одержала победу с мировым рекордом.
Серебро завоевала Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.
«Алёна интереснее и качественнее катается, вторая оценка у нее гораздо выше, чем у Саши Трусовой, исполняющей несколько четверных прыжков. Тем более Алёна ещё очень большие плюсы получает за тройной аксель. Когда она так катается, с ней очень тяжело соревноваться.
Алёна впечатлила больше всех. Она находится в хорошей форме и уверена в себе психологически. Этот тройной аксель Косторная щелкает как семечки! Заходит и прыгает — легко и свободно," — цитирует Бутырскую РИА «Новости».
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