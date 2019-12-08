Российская велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер в аварии

Серебряный призёр Олимпиады 2016 года в велоспорте на треке Дарья Шмелёва вынуждена завершить выступления в текущем сезоне из-за падения на этапе Кубка мира в Кембридже (Новая Зеландия). Об этом сообщил тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

Шмелева упала в кейрине на этапе Кубка мира.

«У Даши перелом рёбер — если быть точнее, шести ребер и ушиб лёгкого. Сейчас находится в больнице, ей придётся здесь остаться, потому что транспортировать её пока нельзя. Разумеется, до конца года она не выступит, да тут и осталось не так много. После того как её можно будет транспортировать, уже сможем делать прогноз по восстановлению», — цитирует Кирильцева РИА «Новости».

Шмелёва — четырёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европейских игр 2019 года, восьмикратная чемпионка Европы.