Российские фигуристки исполнили гимн страны на пьедестале финала Гран-при. Видео

Российские спортсменки вошли в историю мирового фигурного катания как первые спортсменки из одной страны, занявшие весь пьедестал почёта в финале Гран-при.
На церемонии награждения Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вместе исполнили гимн страны.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Победительницей финала Гран-при стала Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд — 247,59 балла.
Второе место заняла Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме ей не удалось опередить Косторную.
Тройку призёров замкнула Трусова, впервые исполнившая в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.
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