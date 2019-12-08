Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе — о победе российских лыжников: просто супер, фантастически выступили

Вяльбе — о победе российских лыжников: просто супер, фантастически выступили
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила великолепный результат россиян в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Норвегия.

Победу одержали представители второй команды России — Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Серебряные награды завоевала первая команда России (+1.3). Третьими стали представители первой команды Норвегии (+8.9).

«Просто супер! Ребята — молодцы, выложились на все 100%, фантастически выступили. Всей команде огромное спасибо — спортсменам, тренерам, сервисменам и всем остальным», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Второй этап. Мужчины. Эстафета

1. Россия 2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26:46.8
2. Россия 1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1.3
3. Норвегия 1 (Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Финн Хоген Крог) — +8.9

Российские команды завоевали золото и серебро в мужской лыжной эстафете
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019