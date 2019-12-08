Вяльбе — о победе российских лыжников: просто супер, фантастически выступили

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила великолепный результат россиян в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Норвегия.

Победу одержали представители второй команды России — Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Серебряные награды завоевала первая команда России (+1.3). Третьими стали представители первой команды Норвегии (+8.9).

«Просто супер! Ребята — молодцы, выложились на все 100%, фантастически выступили. Всей команде огромное спасибо — спортсменам, тренерам, сервисменам и всем остальным», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия

Второй этап. Мужчины. Эстафета



1. Россия 2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26:46.8

2. Россия 1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1.3

3. Норвегия 1 (Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Финн Хоген Крог) — +8.9