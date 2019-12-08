Загитова снялась с показательных выступлений финала Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова по медицинским показаниям отказалась от участия в показательных выступлениях на финале Гран-при в Турине.

«Мне очень жалко, что я не смогла выступить на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо вам за ваше приветствие», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».

Загитова блестяще исполнила короткую программу, показав второй результат. С произвольным прокатом фигуристка не справилась и заняла итоговое шестое место в финале Гран-при. Упала Загитова при исполнении двойного акселя, в результате чего повредила ногу.

Победительницей стала Алёна Косторная, серебро завоевала Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.