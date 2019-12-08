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Призёр ЧЕ — о Загитовой: и у олимпийских чемпионов бывают чёрные дни

Призёр ЧЕ — о Загитовой: и у олимпийских чемпионов бывают чёрные дни
Другие / Фигурное катание 0

Четырехкратный призёр чемпионата Европы Виктория Буцаева считает, что все ученицы Этери Тутберидзе выходили на лёд финала Гран-при в Турине бороться только за победу. Золото с мировым рекордом завоевала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.

«Девочки задали очень высокую планку, соперничать с ними в настоящий момент не под силу никому из зарубежных спортсменок. Все наши фигуристки выходили с настроем бороться только за первое место. Получился феерический праздник!

Да, четверные прыжки Саши Трусовой и Ани Щербаковой это – фантастика, но Алёна вновь поразила изумительным катанием. Победительница была великолепна, как в короткой программе, так и в произвольной. Дотянуто всё от начала до конца – каждая ручка, каждая ножка. Вращения и прыжки – идеальны», — приводит слова Буцаевой «Подмосковье сегодня».

Буцаева считает, что причину срыва в произвольной программе Алины Загитовой стоит искать в области психологии. Фигуристка недокрутила большинство прыжков и заняла последнее, шестое место.

«Мы не знаем, что происходило в голове у Алины, наверное, что-то не сработало в психологическом плане. Что ж, и у олимпийских чемпионов бывают чёрные дни. Но мы знаем, как Алина Загитова умеет собираться, она это не раз доказывала. Сегодня – провал, завтра будет подъём», — сказала Буцаева.

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