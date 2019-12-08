Призёр ЧЕ — о Загитовой: и у олимпийских чемпионов бывают чёрные дни

Четырехкратный призёр чемпионата Европы Виктория Буцаева считает, что все ученицы Этери Тутберидзе выходили на лёд финала Гран-при в Турине бороться только за победу. Золото с мировым рекордом завоевала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.
«Девочки задали очень высокую планку, соперничать с ними в настоящий момент не под силу никому из зарубежных спортсменок. Все наши фигуристки выходили с настроем бороться только за первое место. Получился феерический праздник!
Да, четверные прыжки Саши Трусовой и Ани Щербаковой это – фантастика, но Алёна вновь поразила изумительным катанием. Победительница была великолепна, как в короткой программе, так и в произвольной. Дотянуто всё от начала до конца – каждая ручка, каждая ножка. Вращения и прыжки – идеальны», — приводит слова Буцаевой «Подмосковье сегодня».
Буцаева считает, что причину срыва в произвольной программе Алины Загитовой стоит искать в области психологии. Фигуристка недокрутила большинство прыжков и заняла последнее, шестое место.
«Мы не знаем, что происходило в голове у Алины, наверное, что-то не сработало в психологическом плане. Что ж, и у олимпийских чемпионов бывают чёрные дни. Но мы знаем, как Алина Загитова умеет собираться, она это не раз доказывала. Сегодня – провал, завтра будет подъём», — сказала Буцаева.
- 8 декабря 2019
-
22:29
-
21:51
-
21:44
-
21:41
-
21:17
-
21:13
-
20:58
-
20:10
-
19:57
-
19:55
-
19:34
-
19:26
-
18:28
-
18:12
-
17:53
-
17:42
-
17:33
-
17:23
-
16:43
-
16:34
-
16:00
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
14:52
-
14:31
-
14:09
-
14:08
-
13:28
-
13:21
-
12:54
-
12:52
-
12:31
-
11:48
-
11:48