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Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ в Глазго

Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ в Глазго
Другие / Водные виды спорта 0

Российские пловцы завершили чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго (Великобритания), двумя наградами в комбинированных эстафетах 4х50 м.

Мужская сборная России, за которую выступали Климент Колесников, Владимир Морозов, Олег Костин и Владислав Гринёв, одержала уверенную победу в эстафете, опередив соперников из Венгрии и Беларуси.

В женской эстафете победу одержали представительницы сборной Польши. Серебряными призёрами стали итальянки. Россиянки Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Устинова завоевали бронзовые медали.

Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания
Мужчины. Комбинированная эстафета 4х50 м

1. Россия – 1.30,63.
2. Венгрия – 1.32,10.
3. Беларусь – 1.32,29.

Женщины. Комбинированная эстафета 4х50 м

1. Польша – 1.44,85.
2. Италия – 1.44,92.
3. Россия – 1.44,96.

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