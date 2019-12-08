Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ в Глазго

Российские пловцы завершили чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго (Великобритания), двумя наградами в комбинированных эстафетах 4х50 м.
Мужская сборная России, за которую выступали Климент Колесников, Владимир Морозов, Олег Костин и Владислав Гринёв, одержала уверенную победу в эстафете, опередив соперников из Венгрии и Беларуси.
В женской эстафете победу одержали представительницы сборной Польши. Серебряными призёрами стали итальянки. Россиянки Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Устинова завоевали бронзовые медали.
Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания
Мужчины. Комбинированная эстафета 4х50 м
1. Россия – 1.30,63.
2. Венгрия – 1.32,10.
3. Беларусь – 1.32,29.
Женщины. Комбинированная эстафета 4х50 м
1. Польша – 1.44,85.
2. Италия – 1.44,92.
3. Россия – 1.44,96.
- 8 декабря 2019
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