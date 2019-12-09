Заслуженный тренер России: не удивлюсь, если Загитова выиграет чемпионат страны
Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев не согласен с мнением, что после провала в произвольной программе в финале Гран-при в Турине олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой пора завершать карьеру.
«Сейчас многие говорят, что Загитовой надо заканчивать, мол она уже не соответствует другим ученицам Тутбридзе. Я с этим категорически не согласен. Все знают, как она может чисто кататься. И если Косторная выигрывает без четверных прыжков, то почему этого не может сделать Алина. База у неё тоже очень сильная, как впрочем, и характер. Так что не удивлюсь, если она выиграет чемпионат России в Красноярске», — приводят слова Кудрявцева «Известия».
Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдёт с 24 по 29 декабря.
Больно смотреть. Загитова бесславно провалила финал. Неужели это конец?
Российские девочки заняли все призовые места в финале Гран-при! Но олимпийская чемпионка Загитова с трудом сдерживала слёзы.
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