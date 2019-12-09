Заслуженный тренер России: не удивлюсь, если Загитова выиграет чемпионат страны

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев не согласен с мнением, что после провала в произвольной программе в финале Гран-при в Турине олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой пора завершать карьеру.

«Сейчас многие говорят, что Загитовой надо заканчивать, мол она уже не соответствует другим ученицам Тутбридзе. Я с этим категорически не согласен. Все знают, как она может чисто кататься. И если Косторная выигрывает без четверных прыжков, то почему этого не может сделать Алина. База у неё тоже очень сильная, как впрочем, и характер. Так что не удивлюсь, если она выиграет чемпионат России в Красноярске», — приводят слова Кудрявцева «Известия».

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдёт с 24 по 29 декабря.