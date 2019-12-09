Плющенко пробил трубу и устроил фонтан, упав во время выступления

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выразила недовольство организацией выступления супруга и их сына Александра в Клуже (Румыния).

«Господи, что мы натерпелись за эти дни, одному богу известно! Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже, Румыния. Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лёд, то были в шоке… Была просто лужа, и из неё торчали трубки, и лёд только начинал подмерзать! Sold out — суббота вечер! Было принято решение нами и организаторами перенести шоу на утро воскресенье — на 9:30 утра! Честно, я слабо верила, что хоть кто-то придёт.

Думаю, что у нас точно никто не пошёл бы, а вот в Румынии пошли и пришли к 9:30 утра. Лёд за ночь наморозился на полу, но был очень тонкий, я была против того, чтобы Саша катался и рисковал. В центре, где играл Эдвин Мартон, за время катания других фигуристов образовалась метровая дырка во льду, которую все фигуристы объезжали!

Шок, лёд, на котором невозможно прыгать, но Женя запустил Сашу со всеми двойными прыжками! Хотя можно было пойти по облегчённой программе, но у него политика такая — преодоление! Должен быть готов ко всем трудностям.

А в финале папа Женя впервые за всю историю всех его шоу и сам упал с прыжка, попал в трубку и пробил её, после чего все в зале увидели фонтан воды! В общем, у нас был экстрим на льду! Но зрители были жутко довольны, долго не отпускали! Такого шоу они точно никогда больше не увидят, и мы, я надеюсь, тоже!

Организаторы подают на компанию по заморозке льда в суд, а мы держим путь в Будапешт, на наше вечернее шоу, там тоже уже как неделю sold out, надеюсь, там со льдом всё будет в полном порядке", — написала Рудковская в своём «инстаграме».