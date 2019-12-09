Тарасова — о призывах к Загитовой завершить карьеру: с ума сошли?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова ряда экспертов и болельщиков, призвавших олимпийскую чемпионку Алину Загитову завершить карьеру после провала в финале Гран-при. После короткой программы Алина занимала второе место, а в итоге стала последней.

«Многие говорят о завершении карьеры Загитовой? Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли, что ли? Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Первые три места в финале Гран-при в Турине (Италия) заняли россиянки. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.