Тарасова — о призывах к Загитовой завершить карьеру: с ума сошли?
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова ряда экспертов и болельщиков, призвавших олимпийскую чемпионку Алину Загитову завершить карьеру после провала в финале Гран-при. После короткой программы Алина занимала второе место, а в итоге стала последней.
«Многие говорят о завершении карьеры Загитовой? Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли, что ли? Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Первые три места в финале Гран-при в Турине (Италия) заняли россиянки. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.
Больно смотреть. Загитова бесславно провалила финал. Неужели это конец?
Российские девочки заняли все призовые места в финале Гран-при! Но олимпийская чемпионка Загитова с трудом сдерживала слёзы.
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