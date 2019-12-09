Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова — о призывах к Загитовой завершить карьеру: с ума сошли?

Тарасова — о призывах к Загитовой завершить карьер
Тарасова — о призывах к Загитовой завершить карьеру: с ума сошли?
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова ряда экспертов и болельщиков, призвавших олимпийскую чемпионку Алину Загитову завершить карьеру после провала в финале Гран-при. После короткой программы Алина занимала второе место, а в итоге стала последней.

«Многие говорят о завершении карьеры Загитовой? Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли, что ли? Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Первые три места в финале Гран-при в Турине (Италия) заняли россиянки. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.

Больно смотреть. Загитова бесславно провалила финал. Неужели это конец?
Российские девочки заняли все призовые места в финале Гран-при! Но олимпийская чемпионка Загитова с трудом сдерживала слёзы.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019