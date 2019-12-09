Наблюдательный совет РУСАДА обсудит решения исполкома ВАДА 19 декабря

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведёт заседание 19 декабря, на нём обсудят решения исполкома ВАДА. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«19 декабря состоится заседание набсовета. Оно не экстренное, а плановое. Там будет обсуждаться вопрос по решению исполкома ВАДА», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.