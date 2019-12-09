Российским официальным лицам запрещено посещать ОИ в течение четырёх лет

Исполком ВАДА запретил российским официальным лицам, представителям Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырёх лет. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Решение было принято на заседании исполкома ВАДА сегодня, 9 декабря, в Лозанне.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.