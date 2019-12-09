Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Решение ВАДА не повлияет на проведение Кубка «Ростелекома» по фигурному катанию

Решение ВАДА не повлияет на проведение Кубка «Ростелекома» по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Министр спорта России Павел Колобков заверил, что решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных соревнований на четыре года, не повлияет на проведение турнира по фигурному катанию Кубок «Ростелекома», который проходит в Москве.

«Было сделано всё возможное, чтобы ситуацию разрешить. Принимались новые решения ВАДА и требовались новые документы, но мы сделали всё возможное. Кубок «Ростелекома» сохранится, решение распространяется только на чемпионаты мира. Я говорил со многими федерациями, Россия для них очень привлекательна со стороны не только спортивных, но и своих деловых мероприятий. Не даром мы получили чемпионат Европы по плаванию, мы делаем всё для наших партнёров и выполняем свои обязательства. Мы несём ответ за свои слова и действия», —передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Министр спорта России не стал называть решение исполкома ВАДА политическим
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019