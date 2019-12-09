Решение ВАДА не повлияет на проведение Кубка «Ростелекома» по фигурному катанию

Министр спорта России Павел Колобков заверил, что решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных соревнований на четыре года, не повлияет на проведение турнира по фигурному катанию Кубок «Ростелекома», который проходит в Москве.

«Было сделано всё возможное, чтобы ситуацию разрешить. Принимались новые решения ВАДА и требовались новые документы, но мы сделали всё возможное. Кубок «Ростелекома» сохранится, решение распространяется только на чемпионаты мира. Я говорил со многими федерациями, Россия для них очень привлекательна со стороны не только спортивных, но и своих деловых мероприятий. Не даром мы получили чемпионат Европы по плаванию, мы делаем всё для наших партнёров и выполняем свои обязательства. Мы несём ответ за свои слова и действия», —передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.