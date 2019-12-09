Министр спорта России не стал называть решение исполкома ВАДА политическим

Министр спорта России Павел Колобков не стал отвечать на вопрос, было ли решение об отстранении РУСАДА и запрете на выступление России под национальным флагом на крупных соревнованиях политическим.

«Реально ли были проблемы? Были, поэтому пришлось реформировать всё РУСАДА. Скоро будут назначены выборы в ВФЛА, после проверки проб мы дисквалифицировали много спортсменов. У нас новое руководство лаборатории, это всё делалось в переговорах с ВАДА. За эти два года мы проделали огромную работу. Мы все функции выполняем по координации деятельности различных служб. Мы обеспечили организацию финансирования. РУСАДА теперь финансируется из бюджета. Лаборатория с января является частью МГУ. С точки зрения законодательства мы можем быть эталоном, многие страны обращаются к нам за помощью. Я не буду говорить, политическое это решение или нет.

Для нас главным документом была и остаётся хартия МОК. Там провозглашён принцип независимости, все по нему выстраивали свою деятельность. Это спортивная библия. Кодекс ВАДА становится более важным, чем основополагающие документы, которыми пользуются все спортивные организации. Мы много обсуждаем негативные явления. Вы знаете, что в Америке у всех лиг свои антидопинговые правила? Сейчас так же обсуждается закон Родченкова, который по сути нарушает хартию. Кто-то будет ставить этот вопрос? Возникают мысли о политике», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.