ВАДА обязало РУСАДА оплатить расследование и штраф в размере $ 100 тыс.

Российское антидопинговое агентство должно оплатить ВАДА все расходы по расследованию, связанному с базой Московской лаборатории, а также заплатить максимально возможный штраф.
«Принимая во внимание отягчающие факторы, которые присутствуют в этом деле, РУСАДА должна оплатить все расходы ВАДА по этому расследованию, понесённые с января 2019 года, и, кроме того, заплатить штраф ВАДА в размере 10% от его дохода в 2019 году, или $ 100 тысяч. Это максимальный штраф, доступный в соответствии с правилами, и все деньги должны быть выплачены до конца четырёхлетнего периода», — сообщает пресс-служба ВАДА.
Исполком ВАДА отстранил Россию от проведения крупных соревнований и участия в них под национальным флагом на ближайшие четыре года. Если РУСАДА не согласится с этим решением, окончательный вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS).
- 9 декабря 2019
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