Колобков объяснил, когда вступит в силу решение исполкома ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение исполкома в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.

«Сегодня было принято решение, и сегодня же ВАДА направило это решение руководителю РУСАДА. Теперь в нашей организации есть 21 день на ответ. Если наша организация будет не согласна, то подаётся заявление в CAS, где будет всё восстановлено с нуля. Будут подбираться спортивные судьи, и до конца этой процедуры ничего не будет вступать в силу. Я присутствовал на встрече с представителями ВАДА, и там проводилось серьёзное расследование. На те замечания, которые были, наши эксперты давали внятные ответы. У РУСАДА есть время и впереди много времени.

Это не коснётся ЧМ и ЧЕ. Если вы знаете, то ряд санкций, которые прописаны, противоречат хартии. В самом решении есть санкции по поводу членов ОКР и часть по поводу флага и гимна. Есть широкое поле для работы юристов.

Прошло уже пять лет, прошло поколение спортсменов. Я не говорил, что у ВАДА нет претензий. Если вы прочитаете решение, то там есть пункт по чиновникам. Аргументации у нас достаточно и технической, и процессуальной. Это тема для рассмотрения в различных инстанциях. Перспективы хорошие, и правильнее дело рассматривать в CAS, где три независимых арбитра. Мы предлагали, чтобы наши эксперты приехали не один раз, а на это никто не пошёл. Ситуация непростая и требует каждодневного вмешательства. ВАДА имело все возможности подойти более детально к вопросу.

По опыту, в CAS расследование занимает порядка четырёх месяцев. Там проводится большая, серьёзная процедура. Все основания, позиции и прочее — есть. Дальше в этот процесс могут войти представители ОКР, ПКР, МОК и так далее», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.