Ласицкене: что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР, чтобы защитить меня?

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене раскритиковала спортивных чиновников России. Накануне, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его.

Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у ИААФ настроение допустить меня до соревнований.

И вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Всё-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта – это атлеты», — написала Ласицкене в открытом письме.