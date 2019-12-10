Фигурист Соловьёв: в Пхёчхане боялись случайно произнести вслух «Россия»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде Дмитрий Соловьёв, комментируя решение исполкома ВАДА об отстранении российских спортсменов от участия в двух ближайших Олимпиадах под национальным флагом, вспомнил выступление в Пхёнчхане-2018 в качестве нейтрального атлета.

«Вспоминаю наше состояние и всех, кто готовился к Олимпиаде в Корее два года назад, чтобы бороться под флагом России за медали самого главного события жизни спортсмена. Ком в горле. Каждый из нас идёт к этому всю свою жизнь, преодолевая немыслимые сложности, травмы, эмоциональные срывы, жертвуя всем, в том числе общением с родными и близкими.



А сколько нервов и сил пришлось потратить доказывая свою «чистоту» нашим великим спортсменам, которых хотели лишить медалей Сочи, но оправдали после страшной нервной встряски! Да мы боялись подойти к флагу нашей страны или случайно произнести вслух «Россия», избегая всевозможных последствий.



Держись, Россия, держитесь, ребята!» — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».