Ласицкене: почему у нас в лёгкой атлетике по-прежнему вовсю используют допинг?

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене написала открытое письмо, в котором обвинило российские спортивные власти в сложившейся ситуации. Накануне, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Меня лишили российского флага в конце 2015 года. А окончательно его вернут, скорее всего, лишь в 2024. Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов.

Так что же всё-таки случилось с российской лёгкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама ИААФ. Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше?

Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей лёгкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещённые препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?

Неужели Министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА? Тогда о какой тяжёлой ситуации в федерации сейчас все говорят, если Шляхтин и его команда всё это время всё делали правильно?» — заявила Ласицкене «Чемпионату».