Журналистка из США назвала российский гимн и флаг «мелодией и тряпкой»

Журналистка The Washington Post Салли Дженкинс посвятила колонку решению Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Дженкинс раскритиковала ВАДА и поделилась мнением о санкциях.
«Олимпийским играм нужен старт с чистого листа. Я говорю о полном изменении мышления, этическом и научном. Это противоречит интересам антидопинговых бюрократов, которые мало чем лучше, чем Россия со своим допингом. Здесь мы видим битву коррумпированных полицейских и преступников, в которой страдают многие атлеты.
Начнём с того, что ВАДА на самом деле не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио. ВАДА лишь запретило гимн и флаг, мелодию и небольшую тряпку. Это идеальное решение для организации, заботой которой является нанесение косметики, вливание ботокса в проблему.
Многие российские спортсмены смогут соревноваться, и это правильно, учитывая, что они стали жертвами госсистемы допинга. ВАДА не подходит на роль организации, которая может разделить виновных и случайных жертв. Само ВАДА — слабый участник истории. А ещё важнее, что это испорченный инструмент, которому нельзя доверять. Никому не может нравиться поведение России, но ВАДА не является легитимным судьёй», — написала Дженкинс.
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