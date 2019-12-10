USADA — о решении ВАДА: ещё один ужасный День сурка из-за российской коррупции

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт выступил с заявлением по поводу решения исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Позволить России избежать полного отстранения — это ещё один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона. Реакция всех тех, кто ценит спорт, должна быть ничем иным, как восстанием против этой сломанной системы для форсирования реформ.

ВАДА пообещала миру ещё в 2018 году, что, если Россия снова не сможет выполнить договорённости, оно будет применять самые жёсткие санкции в соответствии с правилами. Тем не менее, история повторилась; ВАДА говорит одно, а делает совсем другое. Нет сомнений в том, что в России самый преднамеренный, глубокий и широкий уровень коррупции во всём спортивном мире, в котором деньги превыше морали, а злоупотребления над здоровьем и коррупция выше олимпийских ценностей и мечты всех спортсменов. Теперь чистым спортсменам, любителям спорта и спонсорам придётся переживать ещё один ужасный День сурка из-за российской коррупции и доминирования.

Права чистых спортсменов продолжают оставаться в подвешенном состоянии, поскольку с позиции МОК становится очевидным, что, несмотря на то, что они говорят о следовании правилам ВАДА, они следуют решениям, принятым на своих закрытых встречах перед исполкомом, чтобы найти вариант, который затем будет обжалован в Спортивном арбитражном суде. Таким образом CAS примет даже более слабые, если таковые имеются, санкции для этих бандитов, которым неоднократно предоставили шансы поступить правильно. Мир должен задаться вопросом, что хуже: изначальное российское мошенничество, воровство медалей и нарушение прав чистых спортсменов, или степень, в которой спортивные лидеры преклоняются перед российскими деньгами и влиянием, в результате чего они были неспособны адекватно справиться с этим тёмным делом ещё несколько лет назад.



Конечно, можно надеяться, что CAS проявит независимость и мужество, чтобы служить правосудию и на самом деле исправить эти ошибки и неудачи спортивных лидеров, фактически установив пропорциональные и значимые последствия, которые соответствуют преступлениям. Будем надеяться, что CAS поступит правильно и не поддастся российскому давлению, которое столь явно проникло в процесс принятия решений МОК и ВАДА в ущерб правам спортсменов в России и за её пределами, а также общественности, спонсорам и всем, кто верит в олимпийские ценности», — говорится в заявлении Тайгарта.

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