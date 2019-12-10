Журналистка обратилась к бегуну, который шлёпнул её по ягодицам в прямом эфире
Американская журналистка Алекс Бозарджан отреагировала на инцидент, которые произошёл во время забега на 10 км в Саванне (США) в минувший уик-энд. Репортёра, работавшую в прямом эфире, шлёпнул по ягодицам пробегавший мимо участник соревнований.
«Мужчина, который шлёпнул меня по заднице в прямом эфире: ты оскорбил меня, поступил со мной как с вещью и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или где-либо ещё! Старайся лучше», — написала Бозарджан в своём «твиттере».
Алекс Бозарджан после инцидента быстро смогла прийти в себя и продолжила репортаж с соревнований.
Глава спортивного совета Саванны Роберт Уэллс заверил, что этого мужчину удастся найти по бибу и фотографиям.
Бегун шлёпнул журналистку по ягодицам в прямом эфире. Видео
- 10 декабря 2019
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