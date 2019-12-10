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Журналистка обратилась к бегуну, который шлёпнул её по ягодицам в прямом эфире

Журналистка обратилась к бегуну, который шлёпнул е
Журналистка обратилась к бегуну, который шлёпнул её по ягодицам в прямом эфире
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американская журналистка Алекс Бозарджан отреагировала на инцидент, которые произошёл во время забега на 10 км в Саванне (США) в минувший уик-энд. Репортёра, работавшую в прямом эфире, шлёпнул по ягодицам пробегавший мимо участник соревнований.

«Мужчина, который шлёпнул меня по заднице в прямом эфире: ты оскорбил меня, поступил со мной как с вещью и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или где-либо ещё! Старайся лучше», — написала Бозарджан в своём «твиттере».

Алекс Бозарджан после инцидента быстро смогла прийти в себя и продолжила репортаж с соревнований.

Глава спортивного совета Саванны Роберт Уэллс заверил, что этого мужчину удастся найти по бибу и фотографиям.

Бегун шлёпнул журналистку по ягодицам в прямом эфире. Видео
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