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Видео: заявление Путина по поводу отстранения России от международных турниров

Видео: заявление Путина по поводу отстранения Росс
Видео: заявление Путина по поводу отстранения России от международных турниров
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин после нормандского саммита в Париже прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Причиной новых санкций по отношению к российскому спорту стало вмешательство в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Путин, комментируя решение ВАДА, выразил недоумение по поводу коллективного наказания. По словам президента, у России есть все основания, чтобы подать иск в Спортивный арбитражный суд.

Также глава государства сослался на Римское право, предполагающее индивидуальный, а не коллективный характер наказания. По мнению Путина, специалисты ВАДА сами это принимают. Решение организации российский лидер связал с политикой, а не с интересами чистого спорта.

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