Велогонщик Дмитриев — о санкциях ВАДА: некому избавить нас от этого позора

Призёр Олимпийских игр в велоспорте на треке Денис Дмитриев прокомментировал отстранение России от международных соревнований на четыре года. По мнению Дмитриева, вина за произошедшее лежит на руководстве российского спорта.

«Решение ВАДА было предсказуемым, и то, что происходит с российским спортом сегодня, показывает, что на сегодняшний день нет людей на руководящих должностях, которые смогли бы навести порядок и избавить всех нас от этого позора.

В России много хороших и честных спортсменов, которые сегодня должны почему-то расплачиваться за то, чего они не делали. Могу сказать лично за себя, что буду готовиться к Олимпиаде в Токио и целиться только на борьбу за медали, неважно под каким флагом и с каким гимном. Все прекрасно знают, кто я и откуда», — написал Дмитриев в «Фейсбуке».