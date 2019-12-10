Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Велогонщик Дмитриев — о санкциях ВАДА: некому избавить нас от этого позора

Велогонщик Дмитриев — о санкциях ВАДА: некому избавить нас от этого позора
Другие / Велоспорт 0

Призёр Олимпийских игр в велоспорте на треке Денис Дмитриев прокомментировал отстранение России от международных соревнований на четыре года. По мнению Дмитриева, вина за произошедшее лежит на руководстве российского спорта.

«Решение ВАДА было предсказуемым, и то, что происходит с российским спортом сегодня, показывает, что на сегодняшний день нет людей на руководящих должностях, которые смогли бы навести порядок и избавить всех нас от этого позора.

В России много хороших и честных спортсменов, которые сегодня должны почему-то расплачиваться за то, чего они не делали. Могу сказать лично за себя, что буду готовиться к Олимпиаде в Токио и целиться только на борьбу за медали, неважно под каким флагом и с каким гимном. Все прекрасно знают, кто я и откуда», — написал Дмитриев в «Фейсбуке».

Аскрен — об отстранении России: у ВАДА и МОК появился хребет
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019