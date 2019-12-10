Французского фигуриста Сипре обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке

Организация SafeSport начала расследование в отношении французского фигуриста Моргана Сипре по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке, сообщает USA Today.
По информации издания, в декабре 2017 года француз отправил американской фигуристке, с которой вместе тренировался в штате Флорида во время подготовки к Олимпиаде, несколько фотографий своего полового органа. Он сделал это со своей верифицированной страницы в «Инстаграме».
Родители спортсменки длительное время не предавали дело огласке из-за того, что наставники Сипре — Джон Циммерман, член Зала славы фигурного катания США, и Сильвия Фонтана — надавили на них и запугали.
Морган Сипре — французский фигурист, выступающий в парном катании. С Ванессой Джеймс он чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель финала Гран-при, шестикратный чемпион Франции, двукратный победитель турнира серии «челленджер» Autumn Classic International, бронзовый медалист зимней Универсиады.
- 10 декабря 2019
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