Комиссия атлетов МОК: права «чистых» российских спортсменов должны быть защищены

Комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) осудила действия российских властей и выступила в защиту спортсменов, которые не связаны с различными допинг-скандалами.

«Мы решительно осуждаем действия российских властей по сокрытию допингового скандала и приветствуем единогласное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) одобрить рекомендации комитета по соответствию в отношении виновных, включая государственных чиновников, спортсменов и работников спортивных организаций.

Мы считаем, что права чистых спортсменов, которые никак не связаны с допинговыми скандалами, должны быть защищены, у них должна быть возможность продолжить свою спортивную карьеру, строго соблюдая допинг-тестирование", — говорится в заявлении комиссии атлетов МОК, опубликованном в «Твиттере».

Напомним, что в комиссию атлетов МОК входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева.



9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.