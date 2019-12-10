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Вяльбе: Россия должна ехать на Олимпиаду и с флагом, и с гимном

Вяльбе: Россия должна ехать на Олимпиаду и с флагом, и с гимном
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подчеркнула, что в стране все должны бороться до конца ради выступления спортсменов на Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

«Я считаю, что надо бороться до конца. На Олимпиаду и все крупные старты должны ехать и с флагом, и с гимном России», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее члены исполкома ВАДА единогласно проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА. Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе.

РУСАДА может оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

«МОК просто боится президента России». На Западе разочарованы решением ВАДА
Зарубежные СМИ негодуют и требуют, чтобы россияне не смогли выступать даже под нейтральным флагом.
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