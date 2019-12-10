«О чем молчит лёд». Туктамышева сообщила о выходе книги тренера Алексея Мишина

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о выходе новой книги её тренера Алексея Мишина под названием «О чём молчит лёд».

«Мой тренер, Алексей Николаевич, легендарный тренер, увлечённый человек и мой наставник по жизни описал свой опыт в книге. Это не просто очерк воспоминаний из успешной карьеры великого тренера, это и учебник для начинающих тренеров, пособие для родителей будущих победителей и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича.

Если для вас фигурное катание — это больше чем новости в Интернете и приятная картинка, вы должны прочитать её!» — написала Туктамышева в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».