«О чем молчит лёд». Туктамышева сообщила о выходе книги тренера Алексея Мишина
Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о выходе новой книги её тренера Алексея Мишина под названием «О чём молчит лёд».
«Мой тренер, Алексей Николаевич, легендарный тренер, увлечённый человек и мой наставник по жизни описал свой опыт в книге. Это не просто очерк воспоминаний из успешной карьеры великого тренера, это и учебник для начинающих тренеров, пособие для родителей будущих победителей и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича.
Если для вас фигурное катание — это больше чем новости в Интернете и приятная картинка, вы должны прочитать её!» — написала Туктамышева в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
Бутырская: Туктамышева с Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют
- 10 декабря 2019
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