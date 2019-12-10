Кривоносов: ВАДА за счёт России пытается укрепить свой авторитет

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов выразил мнение, что ВАДА пытается поднять свой авторитет за счёт России.

Ранее исполком ВАДА отстранил Россию от крупных спортивных соревнований на четыре года за махинации с базой данных Московской лаборатории.

«Коллективная ответственность — недемократическая процедура, какая-то дикость. Уже сменилось поколение спортсменов и чиновников, замешанных в прошлых нарушениях. Поэтому наказание должно быть индивидуальным. Да, была допущена какая-то ошибка, в работе РУСАДА и Министерства спорта присутствует несогласованность. Поэтому должно быть и внутреннее расследование. Но на всё нужно время, а пока необходимо успокоиться и разобраться. Я обратил внимание, что ВАДА за счёт России пытается укрепить свой авторитет. Все понимают, что это решение имеет и политическую подоплёку. Какие-то эксперты сообщили о подмене проб. Нужно понять, кто эти люди. Пока что это закрытая история, требующая прояснений. И она создаёт проблему для всего спорта.

Думаю, что иностранные атлеты в душе поддерживают россиян. Они понимают, что нынешнее поколение не имеет отношения к прошлым нарушениям. Кроме того, есть спортивная солидарность. К этому процессу нужно привлекать и международное сообщество, потому что без России многие соревнования не будут иметь легитимности, результаты снизятся. Потому что у нас много чемпионов, которые создают конкуренцию. Эту ситуацию можно сравнить с экономическими санкциями, которые подрывают рыночные отношения», — цитирует Кривоносова «RT на русском».