Вяльбе: мужики не могут тренироваться с Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о подходе к формированию тренировочных групп и об отношении к тренировкам Натальи Непряевой с мужчинами.
«Я не очень креативный человек и не так быстро воспринимаю всё новое, что происходит в части спорта и конкретно в нашей команде. Когда я пришла работать, народ уже разбивался на некоторые микро-команды, а спринт отдельно тренировался от дистанции. Дистанционщики тоже пытались разъединяться, появились иностранные тренеры, и я в первые годы была противницей, говорила, что раньше мы ездили одной командой, видели друг друга, росли.
А сейчас… Во-первых, есть несколько тренеров, и у них разные методики подготовки: если один промахнётся, второй сделает всё правильно. Второе – что касается совместных тренировок мужчин и женщин. Непряевой не с кем из женщин тренироваться, она бы на месте топталась. Ни для кого не секрет – она тренируется с мужчинами. Не с Большуновым, но с ним и мужики не могут тренироваться. Здесь есть большой плюс.
Не стало спринтерской группы – но я вообще против того, чтобы мы зашоривали спортсменов исключительно в спринт. Да, они могли бы давать какие-то плоды, но моё глубокое убеждение – что Никита Крюков мог бегать дистанции и быть универсалом. Мы как минимум украли у него дистанцию на 15 километров и классический этап эстафеты, поставили его в рамку спринтеров. Второй пример – Алексей Петухов. Он был чемпионом России в марафоне, а потом переобулся и стал только спринтером. А спринтерская гонка – единственная на Олимпиаде и чемпионате мира, и ты не знаешь, попадёшь ли в состав. Я думаю, мы сейчас на правильном пути, у нас даже молодёжный составе смешанный", — приводит слова Вяльбе Eurosport.
Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Давосе (Швейцария) 14-15 декабря.
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