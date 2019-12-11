Ласицкене — Колобкову: я должна выступать, ещё и формировать руководство ВФЛА?

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила министру спорта России Павлу Колобкову, который предложил ей принять участие в формировании органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Колобков выступил с такой инициативой после критики спортивных чиновников со стороны Ласицкене.

«Я действительно общалась по телефону с министром спорта, но было это полмесяца назад, так что о его предложении узнала только из СМИ. По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая, и ещё формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть, я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях, именно для развития лёгкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов.

Никто не будет ругать руководство, если оно хорошо работает. Но мне нравится идея с привлечением атлетов к выбору руководства ВФЛА и работе в федерации, надеюсь, что она будет воплощена в жизнь и уже в ближайшее время у спортсменов появится право голоса. Комиссия атлетов ВФЛА может выбрать кандидатуру из числа закончивших карьеру более 10 лет назад, это важно, с учётом перепроверок проб. И этот человек будет представлять спортсменов в ВФЛА — голосовать, задавать наши вопросы и получать на них ответы, решать напрямую с федерацией возникающие у спортсменов проблемы, своего рода представитель профсоюза легкоатлетов», — цитирует Ласицкене ТАСС.