Министр спорта Колобков отреагировал на эмоциональное обращение Ласицкене

Министр спорта России Павел Колобков предложил трёхкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Вчера, 10 декабря, на «Чемпионате» было опубликовано открытое письмо Марии руководству Минспорта РФ и Олимпийского комитета России в связи с решением ВАДА отстранить Россию на 4 года от участия в крупнейших международных соревнованиях.

«Конечно, мы разговаривали с Ласицкене, она сейчас находится в Греции на сборах. Я понимаю, что её это очень сильно волнует, она переживает и за лёгкую атлетику, и за российский спорт. Я считаю, что очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию в отношении лёгкой атлетики. Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации лёгкой атлетики и в общественной жизни, это очень важно, потому что проблем там было очень много, там виноваты и спортсмены, и федерация. Конечно, поддержим Марию и всё сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях.



Понимаю её переживания, понимаю её такое отношение. Со своей стороны всё для этого сделаем, чтобы она участвовала в соревнованиях и не волновалась», — цитирует Колобкова РИА «Новости».

Ласицкене — об отстранении России: произошедшее сегодня — позор