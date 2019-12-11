Министр спорта Колобков отреагировал на эмоциональное обращение Ласицкене

Министр спорта России Павел Колобков предложил трёхкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Вчера, 10 декабря, на «Чемпионате» было опубликовано открытое письмо Марии руководству Минспорта РФ и Олимпийского комитета России в связи с решением ВАДА отстранить Россию на 4 года от участия в крупнейших международных соревнованиях.
«Конечно, мы разговаривали с Ласицкене, она сейчас находится в Греции на сборах. Я понимаю, что её это очень сильно волнует, она переживает и за лёгкую атлетику, и за российский спорт. Я считаю, что очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию в отношении лёгкой атлетики. Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации лёгкой атлетики и в общественной жизни, это очень важно, потому что проблем там было очень много, там виноваты и спортсмены, и федерация. Конечно, поддержим Марию и всё сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях.
Понимаю её переживания, понимаю её такое отношение. Со своей стороны всё для этого сделаем, чтобы она участвовала в соревнованиях и не волновалась», — цитирует Колобкова РИА «Новости».
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