Призёр финала юниорского Гран-при рассказала, чем её поразила Загитова

Российская фигуристка Дарья Усачёва, завоевавшая бронзу финала юниорского Гран-при в Турине, рассказала, кто из учениц Этери Тутберидзе её восхищает.
«Меня всегда восхищала Алина Загитова, ещё до моего перехода в группу Этери Георгиевны, восхищает и до сих пор. Поражает её трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идёт и работает. Такое же упорство и у Саши Трусовой. Как она новые прыжки разучивает! Идёт и не останавливается. Да и вообще все девочки — Аня Щербакова, Алёна Косторная меня восхищают. Они не останавливаются на достигнутом, и это очень мотивирует.
У нас заведено так: если ты не откатал программу чисто, то её надо перекатать до тех пор, пока ты не сделаешь её без ошибок. И как бы ни было тяжело, Алина всегда уходила с тренировки только после идеального проката. Не было такого, чтобы она что-то не делала или ленилась. Она всегда была трудолюбивой, и меня прямо поражает её уверенность, мотивация», — цитирует Усачёву РИА «Новости».
Победу в финале Гран-при одержала россиянка Камила Валиева.
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