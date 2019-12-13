Российские конькобежки заняли 2-е место в командном спринте на этапе КМ в Японии

Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано (Япония) и заняли второе место в общем зачёте турнира в данной дисциплине.

Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 минуту 29,113 секунды. Победу одержали Нидерланды (1.28,056). Бронзу завоевали японки (1.29,261).

Этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нагано, Япония

Женщины. Командный спринт



1. Нидерланды – 1.28,056

2. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) – 1.29,113

3. Япония – 1.29,261.

Ранее на этапе КМ в Нагано завершились соревнования на дистанции 500 м. У женщин россиянка Ангелина Голикова завоевала серебро. У мужчин представитель России Павел Кулижников стал бронзовым призёром.

Кулижников завоевал бронзу на этапе КМ по конькобежному спорту в Нагано