Российские конькобежки заняли 2-е место в командном спринте на этапе КМ в Японии

Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано (Япония) и заняли второе место в общем зачёте турнира в данной дисциплине.
Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 минуту 29,113 секунды. Победу одержали Нидерланды (1.28,056). Бронзу завоевали японки (1.29,261).
Этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.
Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нагано, Япония
Женщины. Командный спринт
1. Нидерланды – 1.28,056
2. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) – 1.29,113
3. Япония – 1.29,261.
Ранее на этапе КМ в Нагано завершились соревнования на дистанции 500 м. У женщин россиянка Ангелина Голикова завоевала серебро. У мужчин представитель России Павел Кулижников стал бронзовым призёром.
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