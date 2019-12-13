Кулижников завоевал бронзу на этапе КМ по конькобежному спорту в Нагано

Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).

Кулижников показал третий результат — 34,732 секунды. Золото завоевал представитель Японии Юма Мураками (34,584). Серебряным призёром стал ещё один японец Тацуя Синама (34,672).

Россиянин Виктор Муштаков стал четвёртым (34,756), Руслан Мурашов — пятым (34,766), Артём Арефьев — седьмым (34,932).

Напомним, Кулижников пропустил первые этапы Кубка мира из-за травмы. Старт в Нагано стал для Павла первым международным в сезоне.

У женщин на дистанции 500 м серебро завоевала россиянка Ангелина Голикова. Она уступила 0,01 секунды японке Нао Кодайре, которая одержала победу. Тройку замкнула представительница Австрии Ванесса Херцог.